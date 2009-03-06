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Новий термінал

14:38, 6 березня 2009 216

В Oдеському морському торгівельному порту з’явиться новий сучасний термінал.

Уряд має намір затвердити будівництво контейнерного комплексу на Карантинному молі. Це питання можуть розглянути вже на найближчому засіданні Кабінету міністрів. Нагадаємо, Одеський морпорт оголосив конкурс на зведення нового контейнерного терміналу пропускною здатністю мільйон 20-футових контейнерів, ще у травні 2006го року. Площа комплексу мала скласти близько 36 гектарів, а орієнтовні інвестиції - більше ніж 250 мільйонів доларів. Однак, вже за місяць Мінтранс був змушений скасувати конкурс за рішенням приморського райсуду Одеси. Пізніше керівництво порту неодноразово намагалося отримати дозвіл на будівництво терміналу. Було розроблено цілу низку проектів, один із яких незабаром розгляне Кабінет міністрів. Згідно з ним, новий термінал займатиме 19 гектарів, і його зведення коштуватиме півмільярда доларів. Введення комплексу в експлуатацію дозволить збільшити обсяги перевалки на 600 мільйонів контейнерів, підвищить річні чисті прибутки порту на 100 млн. грн. і дасть змогу одеситам конкурувати з румунський портом у Констанці.  
Джерело: 24 Канал
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Новини за 6 березня 2009
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