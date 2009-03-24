Новий у Секретаріаті

Президент призначив І. Попова заступником голови Секретаріату.

На Банковій - кадрове оновлення. Віктор Ющенко своїм указом призначив Ігоря Попова заступником Голови Секретаріату Президента - представником Президента у Верховній Раді України. До призначення Ігор Попов був головою правління Комітету виборців України.Екперти вже заявили, що залишитися колишньому голові КВУ в таких умовах незаангажованим буде складно. Натомість призначення Ігоря Попова на посаду заступника голови Секретаріату експерти оцінили як намір підняти рейтинг президентської команди, який останнім часом стрімко падає.Олексій Гарань (політолог): “Попов людина авторитетна в третьому секторі, і це авторитетний експерт в сфері виборів і очевидно також що напередодні виборів, виборчого циклу я б навіть сказав,президентській стороні вигідно мати такого експерта в команді”.Зазначимо, попередником Попова на посаді у секретаріаті був Петро Олійник, колишній губернатор Львівщини. У січні він подав у відставку коли його прізвище почало фігурувати у корупційному скандалі Ігоря Зварича.