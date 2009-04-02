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Новий універмаг

Дизайн 09:06, 2 квітня 2009 521

"Монумент, повний несподіванок" - так Рензо Піано описує свій супермаркет у Кельні.

Вражаюча скляна конструкція - це найновіша принада у центральній частині міста.Площа магазину - 14 тис. квадратних метрів. Тут місця вистачає для всього, зокрема для одягу та дизайнерських аксесуарів.Дехто назвав цей магазин найкрасивішим універмагом світу. Чи погодиться Рензо Піано?Рензо Піано (архітектор): "Не можна запитати у мами, чи її дитина - найкрасивіша. Звісно, так, я впевнений. Я не можу відповісти на це запитання. Але маю сказати, що ця споруда є поверненням до старих традицій універмагів. Для таких будівель існує класична архітектура, і закордоном, і тут, у Німеччині".Покупці мають змогу спостерігати за містом через стіни будівлі. Чудове природне освітлення спроектоване так, аби зробити покупки більш приємними. Кімнати - світлі та прозорі. Рензо Піано каже, що хотів створити протилежність більш закритим та темним універмагам попередніх років.Але архітектору довелось відкинути кілька своїх ідей. Менеджер кельнського універмагу боровся за кожен квадратний метр торгівельних залів. І, все ж таки, будівля залишилась типовою архітектурою Рензо Піано.Норберт Сендрок (головний менеджер універмагу): "Важко знайти бодай ще одну будівлю нашої компанії, у якій настільки домінує архітектура. Але обов'язково має бути місце, де акцент робиться на нашу продукцію, адже завдяки їй ми заробляємо на життя".Peek & Cloppenburg намагались якомога краще підігнати декорації та планування інтер'єру до архітектури.Норберт Сендрок (головний менеджер універмагу): "Тут з цього боку можна побачити, як ми поступились архітектурі, поставивши менші, аніж зазвичай роздільні панелі. Це добре видно у цьому залі".Рензо Піано працював у складних умовах в Кельні. Будівля перекрила чотирисмугову дорогу. Час від часу представники влади запитували, чи витримає споруда. Витрачалось все більше і більше коштів, і, в кінці-кінців, влада зупинила будівництво. Але Рензо Піано відмовився здаватись і, зрештою, універмаг із скла, сталі та дерева добудували. Архітектор тепер вже легендарного Центру Помпіду в Парижі став творцем ще однієї урбаністичної сенсації. Піано каже, що подолання труднощів - це частина його роботи.Рензо Піано (архітектор): "Це нормально для всіх будівель, які впливають на міський пейзаж чи мають історичне значення. Завжди так було. Я вважаю, що ця будівля певним чином увійде в історію Кельна".Одна з цікавинок кельнського універмагу - скляний купол у готичному стилі.Рензо Піано був проти наполягання влади встановити пожежні стіни у куполі - це, на його думку, зіпсувало б ефект прозорості та й увесь вигляд загалом. В результаті тут наразі можна виконувати лише окремі роботи. Але перемовини з будівельною інспекцією ще тривають, усі сподіваються знайти компроміс.Із куполом чи без нього, універмаг вже довів, що є справжнім магнітом для відвідувачів.Норберт Сендрок (головний менеджер універмагу): "Тут багато цікавого, багато людей хочуть побачити, як будівля виглядає всередині. І, так, ми помітили, що у касирів побільшало роботи, що не може не радувати".Відвідувачі нового універмагу в Кельні вдячні Рензо Піано за те, що робити покупки тепер набагато приємніше.  
Джерело: 24 Канал
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Новини за 2 квітня 2009
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