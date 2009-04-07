Італію сколихнув новий землетрус.

Нові сильні підземні поштовхи були зафіксовані в ніч на вівторок, в центрально-італійській області Абруццо, де напередодні відбувся руйнівний землетрус. Сила підземних поштовхів сягала 4,8 бала за шкалою Ріхтера. Як і у понеділок, землетрус відчували у Римі. Даних про руйнування, а також про постраждалих немає.Тим часом кількість жертв від першого землетрусу зросла до 180 людей. Більше 1,5 тисячі осіб поранені. У зоні стихійного лиха зруйновано близько 10 тисяч будинків, понад 70 тисяч людей залишилися без даху над головою. Епіцентр землетрусу припав на центральну італійську область Абруццо, зокрема, на її адміністративний центр - Аквілу, що майже за 100 кілометрів від Рима.Італійські рятувальники продовжують розбирати завали і надавати допомогу десяткам тисяч людей які вціліли і лишилися без домівок. До рятувальних служб долучилися декілька тисяч добровольців. У районі землетрусу розбили табір із палаток на 20 тисяч місць.Італійська влада вже підрахувала, що на відновлення будівель зруйнованих стихією знадобиться щонайменше 1 мільярд євро. Землетрус в області Абруццо - найбільш руйнівний за останні кілька десятиліть в країні. Прем'єр-міністр Сільвіо Берлусконі оголосив у потерпілому регіоні надзвичайний стан.