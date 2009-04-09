В Італії стався новий землетрус силою 4,3 бали за шкалою Ріхтера.

Італію знову трусить. Новий підземний поштовх силою 4,3 бали за шкалою Ріхтера стався минулої ночі в районі адміністративного центру італійської області Абруццо - міста Аквіли, де в ніч на 6 квітня відбувся руйнівний землетрус. За інформацією представників місцевих правоохоронних органів, на цей раз обійшлося без жертв. Щоправда зросла кількість загиблих в результаті першого землетрусу. За останніми даними жертвами руйнівної стихії стали більш ніж 270 осіб. Серед загиблих також двоє громадян України. Близько сотні людей перебувають у важкому стані. Свої домівки втратили близько 20 тисяч італійців. Італійська влада повідомила, що рятувально-пошукові операції триватимуть до кінця четверга, поки не буде точно відомо, що під завалами уже немає людей. Загалом до операції залучено 7 тисяч рятувальників.