Зокрема, Володимир Зеленський назвав майбутній "Рамштайн" – "особливим", що може свідчити про важливі рішення, які на ньому ухвалюватимуть. Детальніше про те, чи досі ефективний цей формат та яких рішень варто очікувати, 24 Каналу розповів Олексій Буряченко – політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад.

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Важливе питання для України

Президент України Володимир Зеленський анонсував, що наступне засідання у форматі "Рамштайн" буде присвячене втіленню плану перемоги. Відбудеться воно вже 12 жовтня.

На думку Олексія Буряченка, на жовтневому "Рамштайні" також розглядатимуть питання політичного дозволу на удари вглиб Росії західною зброєю. Водночас не варто чекати політичних заяв про відповідний дозвіл за підсумками засідання.

Це військово-прикладний майданчик, тому, найпевніше, там обговорюватимуть вже колективне рішення про можливість реалізації такого дозволу. Зокрема, якою зброєю це робити. Повірте, зараз напрацьовується дорожня карта до такого дозволу,

– уточнив політолог.

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До цього непростого процесу, ймовірно, долучаються й інші країни-партнери України. Однак насамперед рішення про удари вглиб Росії варто чекати від США та Британії.

Чи досі ефективний "Рамштайн"

Цікаво відзначити, що жовтнева зустріч відбудеться на рівні лідерів, а очолить її президент США – Джо Байден.

"Рамштайн" як раніше виконував свою роль, так і зараз виконує свою роль. Маємо розуміти, що "Рамштайн" – це не майданчик яскравих політичних рішень, а майданчик для координації військового компоненту допомоги для України від партнерів,

– наголосив Олексій Буряченко.

До "Рамштайну" входять більш як 50 держав, кожну з яких представляє міністр оборони та керівник генерального штабу. Тож одночасно на зустрічах враховують і політичні позиції наших партнерів та практичні напрацювання у питаннях логістики, номенклатури зброї та її кількості відповідно.

"На зустрічах, які відбуваються до "Рамштайну", Україна показує, що їй потрібно на цьому етапі війни. Далі пропрацьовуються робочі рішення і вже на засіданні "Рамштайну" здебільшого залишається просто затвердити ті чи інші рішення колективно", – пояснив Буряченко.

"Підсумовуючи, "Рамштайн" – це важливий для нас майданчик, який координує міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін. Думаю, саме там вирішуватимуть надзвичайно важливі стратегічні питання", – резюмував політолог.