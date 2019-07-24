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      Новообрана Верховна Рада: якої реформи чекають екологи від депутатів

      170 Читать новость на русском
      Верховна Рада
      Верховна Рада / 112.ua

      У першу чергу потрібно продовжити і завершити систему державного екологічного моніторингу.

      Екологи чекають від нових депутатів впровадження екологічного моніторингу.

      Екологи підготували комплекс рішень для новообраних депутатів. Відзначають: країні потрібен системний підхід до вирішення екологічних проблем. Серед очікуваних кроків – введення обов'язкового екологічного моніторингу, повідомляє "5 канал".

      За словами президента всеукраїнської організації "Жива планета" Світлани Берзіної, впровадження екологічного моніторингу допоможе отримувати реальні дані по викидах та іншими показниками.

      В першу чергу потрібно продовжити і завершити систему державного екологічного моніторингу для того, щоб ми збирали валідні дані по всіх регіонах,
      – заявила Берзіна.

      При цьому, за словами екологів, критичним є не допустити зволікання у введенні даної реформи.

      "Треба або закінчити цю реформу, або почати нову, бо в рамках реформ правоохоронних органів і екологічної інспекції у нас виходить так, що взагалі ніхто нічого не може перевіряти і фіксувати порушення, якщо вони навіть є", – заявила Лампіка.

      Від нових правлячих еліт екологи чекають конкретних кроків, а не політичного піару на тему екології, до якого за останній час всі звикли.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Верховна Рада Екологія
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