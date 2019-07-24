Новообрана Верховна Рада: якої реформи чекають екологи від депутатів
У першу чергу потрібно продовжити і завершити систему державного екологічного моніторингу.
Екологи чекають від нових депутатів впровадження екологічного моніторингу.
Екологи підготували комплекс рішень для новообраних депутатів. Відзначають: країні потрібен системний підхід до вирішення екологічних проблем. Серед очікуваних кроків – введення обов'язкового екологічного моніторингу, повідомляє "5 канал".
За словами президента всеукраїнської організації "Жива планета" Світлани Берзіної, впровадження екологічного моніторингу допоможе отримувати реальні дані по викидах та іншими показниками.
В першу чергу потрібно продовжити і завершити систему державного екологічного моніторингу для того, щоб ми збирали валідні дані по всіх регіонах,
– заявила Берзіна.
При цьому, за словами екологів, критичним є не допустити зволікання у введенні даної реформи.
"Треба або закінчити цю реформу, або почати нову, бо в рамках реформ правоохоронних органів і екологічної інспекції у нас виходить так, що взагалі ніхто нічого не може перевіряти і фіксувати порушення, якщо вони навіть є", – заявила Лампіка.
Від нових правлячих еліт екологи чекають конкретних кроків, а не політичного піару на тему екології, до якого за останній час всі звикли.