Новообрана Верховна Рада: якої реформи чекають екологи від депутатів

У першу чергу потрібно продовжити і завершити систему державного екологічного моніторингу.

Екологи чекають від нових депутатів впровадження екологічного моніторингу.

Екологи підготували комплекс рішень для новообраних депутатів. Відзначають: країні потрібен системний підхід до вирішення екологічних проблем. Серед очікуваних кроків – введення обов'язкового екологічного моніторингу, повідомляє "5 канал".

За словами президента всеукраїнської організації "Жива планета" Світлани Берзіної, впровадження екологічного моніторингу допоможе отримувати реальні дані по викидах та іншими показниками.

В першу чергу потрібно продовжити і завершити систему державного екологічного моніторингу для того, щоб ми збирали валідні дані по всіх регіонах,

– заявила Берзіна.

При цьому, за словами екологів, критичним є не допустити зволікання у введенні даної реформи.

"Треба або закінчити цю реформу, або почати нову, бо в рамках реформ правоохоронних органів і екологічної інспекції у нас виходить так, що взагалі ніхто нічого не може перевіряти і фіксувати порушення, якщо вони навіть є", – заявила Лампіка.

Від нових правлячих еліт екологи чекають конкретних кроків, а не політичного піару на тему екології, до якого за останній час всі звикли.