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Новорічна казка: у Лапландії запаковують останні подарунки

11:08, сьогодні 179 Читать новость на русском

Українські дітлахи шукатимуть подарунки під своїми подушками вже у вівторок, а от малеча у інших куточках світу отримає бажане через тиждень. То ж дорослі активно шукають дарунки, а діти пишуть свої листи хто Миколаєві, а хто – Санта-Клаусу. У нього теж настала гаряча пора, адже щороку до його резиденції надходить більше півмільйона конвертів.

У столиці Лапландії, фінському містечку Рованіемі, в цю пору року сонце сходить аж об 11 ранку. Але це не зупиняє передсвяткову метушню. Бо до католицького Різдва лишився тиждень.

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Фінський Йоулупуккі або ж Санта-Клаус, дочитує листи, а чарівні ельфи – розбирають різдвяну пошту і запаковують останні подарунки. І вже традиційно перед Різдвом Санта звертається з промовою до дітей всього світі.

Якщо хочете знайти дух Різдва: зробіть для близьких те, чого б самі хотіли. Це моя порада усім діткам і дорослим,
– звернувся Санта Клаус.

У Лапландії запаковують останні подарунки
У Лапландії запаковують останні подарунки

Щороку до селища приїжджає триста тисяч людей! В основному європейці, але бувають туристи з Австралії і навіть Китаю. Цікаво, що в чергах до хатинки святкового бороданя не лише малеча. Дорослі також хочуть зануритися у казкову атмосферу.

У Лапландії запаковують останні подарунки
У Лапландії запаковують останні подарунки

Сюди приходять листи від дітей з усього світу, їх розкладають за країнами, а лише після цього читають. Дітки просять іграшки і книжки, наприклад 5 рік поспіль фаворитом у дітей є тематичні забавки з мультику "Крижане серце".

Багато дітей просять книжки та м'які іграшки. Найпопулярніші вже 5 рік поспіль – персонажі Ельза і Анна з мультику "Крижане серце". Дітки досі хочуть іграшки цих героїв,
– зазначила ельф Кайя.

Щороку резиденція Санти отримує півмільйона листів. Найбільше у 2017 році писали з Китаю, Польщі і Великобританії. А ще дітки розказують Санті про своє життя.

Теги: Новорічні свята Фінляндія
Джерело: 24 Канал
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