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      Новорічна ялинка Києва – п'ята серед найкрасивіших у Європі: рейтинг у фото

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      Новий рік у Києві – 1 січня 2020 року / Фейсбук Folk Ukraine

      Популярний портал для мандрівників склав рейтинг найкрасивіших новорічно-різдвяних ялинок у містах Європи. Ялинка, встановлена у центрі Києва – також у цьому списку, причому аж на п'ятому місці.

      Добірку найкрасивіших ялинок Європи 2019 року, а тепер вже й 2020, опублікував сайт europeanbestdestinations.

      Дивіться також: Скільки людей зустрічали Новий рік на Софіївській площі: фото

      Перше місце: Литва, Вільнюс

      Вільнюс
      Ялинка у Вільнюсі – 6000 гілок і 5000 метрів гірлянд / Фото Saulius_Ziura

      Друге місце: Чехія, Прага

      Прага
      Ялинка у Празі у 2020 / Фото Яна Жиронки

      Третє місце: Франція, Страсбург

      Страсбург
      Головна ялинка Франції цьогоріч не у Парижі, а у Страсбурзі / Фото Леоніда Андронова

      Четверте місце: Німеччина, Кельн

      Кельн
      Знаменитий Кельнський собор і велична ялинка біля нього / Фото europeanbestdestinations

      І п'яте місце – наше: Україна, Київ

      Київ
      Київ, Новий 2020 рік / Фото Folk Ukraine

      З новим роком
      І ще раз – з Новим роком! / Фото Folk Ukraine

      Погляньте й на інші ялинки-красуні з європейських міст, що намагалися конкурувати з переможцями (там і Рим, і Відень, і Будапешт – гадаємо, впізнаєте):

       

       

      А ось тут дивіться, як світ зустрів Новий рік: яскраві фото з різних куточків планети.

      Влада Зеленського, обмін полоненими, Томос для ПЦУ: 2019 рік у фото
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новорічні свята Новини Києва Рейтинги
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