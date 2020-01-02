Новорічна ялинка Києва – п'ята серед найкрасивіших у Європі: рейтинг у фото

Популярний портал для мандрівників склав рейтинг найкрасивіших новорічно-різдвяних ялинок у містах Європи. Ялинка, встановлена у центрі Києва – також у цьому списку, причому аж на п'ятому місці.

Добірку найкрасивіших ялинок Європи 2019 року, а тепер вже й 2020, опублікував сайт europeanbestdestinations.

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Перше місце: Литва, Вільнюс



Ялинка у Вільнюсі – 6000 гілок і 5000 метрів гірлянд / Фото Saulius_Ziura

Друге місце: Чехія, Прага



Ялинка у Празі у 2020 / Фото Яна Жиронки

Третє місце: Франція, Страсбург



Головна ялинка Франції цьогоріч не у Парижі, а у Страсбурзі / Фото Леоніда Андронова

Четверте місце: Німеччина, Кельн



Знаменитий Кельнський собор і велична ялинка біля нього / Фото europeanbestdestinations

І п'яте місце – наше: Україна, Київ



Київ, Новий 2020 рік / Фото Folk Ukraine



І ще раз – з Новим роком! / Фото Folk Ukraine

Погляньте й на інші ялинки-красуні з європейських міст, що намагалися конкурувати з переможцями (там і Рим, і Відень, і Будапешт – гадаємо, впізнаєте):

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