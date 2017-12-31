Новорічне привітання Петра Порошенка з 2018 роком
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Президент України Петро Порошенко у щорічному президентському зверненні звернувся як до українців, так і до закордонних колег та союзників.
"Дорогі українці. Перш за все, давайте разом порадіємо за наших співвітчизників, які днями повернулися з полону до рідних та близьких. З глибокою пошаною привітаємо українських воїнів, які надійно тримають оборону на східних рубежах.
Шлю також щирі святкові поздоровлення нашим міжнародним партнерам".
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До привітання глави держави приєднується редакція 24 каналу. З Новим Роком, Україно!
Джерело: 24 Канал
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