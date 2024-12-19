Повідомляє 24 Канал з посиланням на ГУР МО України. Там розповіли, що до підпал вчинив рух опору путінському режиму.

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Що відомо про підпал паливозаправників

В ГУР повідомили, що в російському Новосибірську було спалено паливозаправники української армії.

На території військової частини у місті Новосибірськ держави-агресора Росії рух опору путінському режиму шляхом підпалу знищив декілька паливозаправників,

– йдеться у повідомленні.

Там також зазначили, що спротив злочинній війні проти України триває і на території Росії.

До слова, за інформацією наших джерел у спецслужбах, у ніч на 19 грудня СБУ та ВМС України провели комбіновану атаку на Новошахтинський НПЗ в Ростовській області Росії. Внаслідок атаки було уражено установку для отримання зріджених вуглеводневих газів.