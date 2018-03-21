Нововведення у Facebook: в соцмережі може з’явитись закрите відео

Компанія Facebook планує надати блогерам можливість заробляти на доступі до ексклюзивного відео. Так, користувачам запропонують оформити щомісячну передплату, завдяки якій вони отримають доступ до закритих відео.

Про це йдеться в блозі компанії.

Таким чином Facebook спробує утримати авторів відео від переходу на YouTube.

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Цю функцію компанія почне тестувати вже у квітні. Спочатку вона буде доступна для 10 блогерів в США і Великобританії.

Вартість такої підписки складе 4,99 доларів на місяць. З цієї суми автор відео отримає 3,5 долара - решті відсоток забиратимуть Apple і Google за проведення транзакцій на своїх платформах.

Нагадаємо, у серпні 2017 року Facebook в тестовому режимі запустила сервіс Watch, який дає змогу творцям оригінального відео заробляти на рекламних вставках в ролики. За це відеоблогери отримують 55% виручки від реклами, а сервіс забирає 45%. Наразі цей сервіс працює тільки в США.