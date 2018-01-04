Новые планеты, квантовой компьютер, робототехника: главные научные события 2017 года

2017 год оказался богатым на научные открытия. Чего только стоят открытия новых планет, теоретически подходящих для человеческой жизни. Или онлайн-боты, которые научились разговаривать на собственно изобретенном языке. Словом, дальше – больше.

Волна в космосе

Японский космический зонд, работающий на орбите Венеры, заснял удивительное явление – гигантскую волну в атмосфере этой планеты. Длина ее достигает 10 тысяч километров, а высота – 65 километров.

Атмосфера Венеры – невероятно плотная, поэтому только это явление и стало возможным. Впрочем, что именно его породило, ученые пока не знают и лишь выстраивают предположения.

SpaceX

Компания SpaceX восстановила свое доброе имя после прошлогоднего взрыва ракеты на старте. Очередной Falcon9 не только вывел на орбиту спутники, но и благополучно вернулся на Землю, успешно приземлившись на корабль-дрон в Тихом океане. Еще Space X обнародовала финансовые результаты первого в истории перезапуска уже летавшей в космос ракеты.

Так вот: на пробном, экспериментальном запуске, который готовили с особой тщательностью и вбухали в это дело кучу средств, Space X сэкономила половину его стоимости! То есть построить новую ракету было бы вдвое дороже, чем перезапустить эту.

Также, SpaceX впервые запустила на орбиту спутник-шпион Национального управления военно-космической разведки США. Ракета Falcon 9 в очередной раз успешно вернулась на космодром, однако этим уже никого не удивишь.

Главное в этом запуске то, что SpaceX наконец-то допустили до работы с американскими военными, которые запускают спутники пачками. Для Илона Маска и его компании это означает бесконечный поток заказов на запуски и, соответственно, денег.

"Нова" Земля

Европейские астрономы объявили нового претендента на звание "самой подходящей для существования жизни планеты" за пределами Солнечной системы. Ею оказалась планета с романтическим названием LHS1140b, обращающаяся вокруг своей звезды – красного карлика – в 39 световых годах от Земли. Важное отличие этой планеты от многих других аналогичных ей в том, что ее звезда – необычайно спокойна.

Обычно красные карлики, несмотря на небольшие размеры, обладают "скверным характером": они то и дело выбрасывают в окружающее пространство гигантские потоки радиации, способной изжарить все кругом. Этот же карлик подобные штуки не практикует, что делает жизнь на планетах вокруг него вполне реальной.

Еще одно интересное событие – это, конечно, открытие 3 потенциально пригодных для жизни планет у звезды Trappist-1, расположенной в 40 световых годах от нашей Солнечной системы. По размерам эти планеты чуть больше и чуть меньше Земли, причем их орбиты очень близки друг к другу. Из-за этого стоя на поверхности любой из них, можно видеть потрясающие виды с несколькими огромными планетами в небе.

Миссия на спутник Юпитера

Европейское и американское космические агентства объявили, что отправят совместную миссию на спутник Юпитера – Европу. Космический зонд будет состоять из двух частей – орбитальной и спускаемой.

Цель миссии – определить, можно ли там жить людям, а также попытаться найти местную жизнь в гигантском океане подо льдом, который полностью покрывает эту планету. Как ожидается, аппарат полетит к Европе уже в начале 2020 годов. С нетерпением буду ждать!

Ракета "Электрон"

Новозеландская компания Rocket Lab впервые запустила в космос ракету "Электрон", полностью напечатанную на 3D-принтере. Запуск, к сожалению, прошел не совсем гладко: полезный груз не был выведен на расчетную орбиту. Но!

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Первые запуски любых ракет обычно проходят не очень хорошо. Да чего там – сначала они почти все взрываются. "Электрон" же в космос вышел, проблемы возникли с отделением спутника. Это, в общем, ерундовая проблема, которую просто решить.

Но главное в этом событии то, что распечатанная одноразовая ракета по космическим меркам стоит копейки – около семи 7 долларов, причем цена с развитием технологий будет снижаться.

Война

Ученые-ядерщики, уже 70 лет следящие за рисками начала атомной войны, наслушавшись выступлений Дональда Трампа, передвинули стрелку символических "Часов Судного дня" на 30 секунд к полуночи, то есть к моменту ядерной атаки.

Теперь, по мнению группы ученых, от апокалипсиса нас отделяют две с половиной символические "минуты". В последний раз стрелка часов была так близко к полуночи в 1953 году, когда в СССР испытали первую водородную бомбу.

Робототехника

И еще одна воодушевляющая новость: специалисты компании Boston Dynamics представили публике робота на 4 ногах, 2 из которых оснащены колесами.

Эта машина умеет ходить, ездить, прыгать, переносить всякие предметы, свободно ориентироваться в пространстве и много чего еще. Даже руководитель самой компании сказал, что это создание, с его точки зрения, "выглядит страшновато". Робот и правда чем-то похож на живой организм.

Химия

В Германии сегодня представили принципиально новую систему производства водорода при помощи солнечного света.

Сейчас установка "искусственного солнца" потребляет огромное количество энергии, которую получают обычными способами, но ее создатели надеются, что в недалеком будущем ее можно будет перевести на возобновляемые источники энергии и создавать водородное топливо из обычной воды практически бесплатно.

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Энергетика

Новость, которая может быть особенно интересной для Украины. Энергетические компании всех стран ЕС (за исключением Польши и Греции) сегодня подписали обязательство не строить новых ТЭС, работающих на угле. Таким образом в Старом свете заканчивается эра угля, которая длилась несколько сотен лет.

Главная задача инициативы – сокращение выбросов в атмосферу, однако у нее есть и приятное дополнение. Теперь-то уж точно альтернативная энергетика развернется во всю мощь, чему можно только порадоваться. Молодцы европейцы.

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Марихуана

Отличные новости из противоположной вселенной. Ученые из университетов Бонна и Иерусалима представили публике результаты выдающегося (не побоюсь этого слова) совместного исследования. Они изучали, как на мозг мышей действует дельта-9-тетрагидроканнабионол.

Это то самое вещество, которое меняет (в лучшую, обычно, сторону) сознание и делает человека веселым и добрым при употреблении марихуаны. Выводы оказались весьма интересными. Молодые мыши от этого дела глупеют, на зрелых вещество не действует никак, а вот старые показали заметное улучшение когнитивных функций мозга.

Проще говоря, они стали соображать быстрее и острее, а их мозг вернулся к показателям юности. Теперь немецкие и израильские ученые планируют продолжить исследования и постараться создать препарат, который будет возвращать ясность ума уже пожилым людям, а не мышам.

Солнце

НАСА объявило, что через год запустит к Солнцу первый в истории человечества научный зонд, призванный с близкого расстояния (около 6 миллионов километров) изучать нашу родную звезду и процессы, происходящие в ней.

Аппарат будет способен работать при гигантских температурах (около 1500 градусов по Цельсию) и передавать на Землю данные о строении Солнца, о которых сейчас ученые только сладко мечтают. Если все пройдет нормально, то за пару лет мы узнаем о нашем светиле больше, чем за всю предыдущую историю человечества.

Климат

Решение Дональда Трампа выйти из Парижского соглашения по климату уже привело к первым негативным последствиям. Основатель компаний SpaceX, Tesla и SolarCity миллиардер Илон Маск объявил о выходе из президентского совета по развитию бизнеса.

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Его примеру тут же последовал и глава компании Disney Роберт Игер. Оба сказали, что категорически не согласны с президентским решением и считают проблему изменения климата очень серьезной.

"Джеймс Уэбб"

Европейское и американское космические агентства объявили первые цели для наблюдений телескопом "Джеймс Уэбб", который отправится в космос в 2018 году. Это здоровенный орбитальный телескоп с диаметром зеркала в 6,5 метра.

Он будет постоянно находиться в тени Земли и охлаждаться до температур, близких к абсолютному нулю. Это позволит ему заглянуть так далеко и рассмотреть такие подробности, что мы сейчас даже не предполагаем, что он там увидит.

Hyperloop

Похоже, что скоро в мире будет построена и запущена в эксплуатацию первая линия перспективного транспорта – Hyperloop. Южная Корея договорилась с разработчиками системы об объединении усилий в этой области. Концептуально Hyperloop, напомню, действует так: пассажирская или грузовая капсула движется по вакуумной трубе, что позволяет ей развить скорость около тысячи километров в час.

Например, поездка из Киева во Львов на такой фиге займет минут 40 (ее надо еще разогнать, а потом притормозить). По плану, уже через 4 года счастливые южные корейцы смогут прокатиться на новом виде транспорта. Если, конечно, к этому времени их не разбомбят несчастные северные соседи.

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"Восстание машин"

Оказывается, ничего не подозревающее человечество едва не проспало "восстание машин". Почти случайно выяснилось, что созданные компанией Facebook чат-боты научились независимо от людей использовать свой собственный язык (ботами же изобретенный), а также врать, юлить, лицемерить и скрывать свои истинные мотивы.

Мне, если честно, эта история кажется важнее всех предыдущих вместе взятых. Похоже, что до создания полноценного искусственного интеллекта, который нас и погубит, осталось совсем немного времени.

Человек на Луне

Япония объявила о планах в 2030 году отправить человека на Луну. Совместный с NASA проект предполагает строительство настоящей базы либо на самом спутнике Земли, либо на его орбите. Эту базу потом можно будет использовать и для дальнейших полетов на Марс. Кстати, 2030 год уже ближе к нам, чем 2001, так что ждать осталось сравнительно недолго. Успеха японцам.

Также американские геологи на основании исследований, проведенных индийской окололунной научной станцией, пришли к выводу, что под поверхностью Луны полно воды.

Это означает, что строительство там постоянно обитаемой базы будет намного проще, чем считалось ранее. Воду же можно не только пить. С помощью электролиза ее разлагают на водород, используемый в качестве ракетного топлива, и кислород – окислитель этого топлива, который заодно годится и для дыхания команде.

Квантовой компьютер

Создание рекордно сложного, программируемого квантового компьютера на 51 кубитов. Ученые из РФ и США, создавшие эту машину, по сути дела, подошли к рубежу "квантового превосходства" – то есть к созданию настолько сложного квантового устройства, что оно будет способно решать более сложные задачи, чем традиционные вычислительные машины на микрочипах.

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Я же от себя скажу, что человечество, похоже, оказалось на пороге квантово-вычислительной революции. По важности ее можно сравнить с изобретением парового двигателя или первого транзистора.

Черная дыра

Японские астрономы обнаружили недалеко от центра нашей галактики огромную черную дыру массой примерно в сто тысяч солнечных.

И это – не центральная галактическая дыра (там масса четыре миллиона солнечных), а еще одна, которая расположена сравнительно недалеко от самой главной (их разделяет примерно 200 световых лет).

Ученые обсуждают невероятное открытие и ломают голову, откуда и как эта штука могла появиться. Мне же интересно другое: что будет если две эти дыры сольются в одну? Думаю, бабахнет так, что всей галактике мало не покажется. Включая нас, естественно.