Суд виніс вирок няні, яка жорстоко побила дитину з ДЦП

У Харкові няню, яка знущалася з дитини з ДЦП, засудили до трьох років. Мама підлітка звернулася до поліції ще у березня 2018 року, коли побачила на тілі дівчинки сліди побоїв. Правду відкрила камера спостереження, встановлена у квартирі.

Після "виховання" няні на тілі хворої дівчинки нарахували аж 106 синців. Поки тривав суд увесь цей час мама займалася реабілітацією дитини. На курс оздоровлення витратила майже чотири тисячі євро.

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"Ми проходили з нею реабілітацію з психологом, багато працювали з різними картинками для того, щоб у неї пропав страх", – пояснила мама потерпілої дівчинки Лариса Сандеві.



Потерпіла дівчинка

Няня Світлана Савченко своєї вини так і не визнала. А вибачення у родини попросила тільки за рік після інциденту. Навіть коли вирок було вже оголошено в суді, як і весь рік під час судових засідань – мовчала.



Суд над нянею, яка знущалась з дівчинки хворою на ДЦП

Лариса Сандеві не просила жодної компенсації від жінки, яка знущалась з дитини. У клопотанні до суду поставила символічну суму – одну гривню.

За цей час Савченко жодного разу не пропонувала своєї допомоги, ніяких матеріальних відшкодувань,

– зазначила адвокатка потерпілої сторони Іммелейла Абдуллаєва-Мартиросян.

Вирок суду – три роки за ґратами – збираються оскаржувати і нянька, і прокуратура. Слідчі наполягають на максимальному покаранні для Савченко – п'ять років ув'язнення.

Няня побила дівчинку з ДЦП: відео