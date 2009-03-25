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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Обама за долар

16:31, 25 березня 2009 235

Немає необхідності вводити нову резервну валюту.

Барак Обама виступає за збереження американського долара в якості ключової резервної валюти світу. На прес-конференції у Вашингтоні голова Білого Дому підсумував своє більш ніж 60-ти денне управління державою і зробив висновок, що Сполучені Штати рухаються в правильному напрямку. Зокрема, президент запевнив, що економіка держави почала вихід з кризи, в окремих сегментах навіть спостерігаються процеси відновлення, а це підтримуватиме позиції американської валюти. Як ми вже повідомляли, за зміну глобальної резервної валюти публічно висловлювалися в Росії, Китаї та ще кількох державах зі зростаючою економікою, які постраждали від знецінення долара на міжнародному валютному ринку. Щоправда, далі декларативних заяв справа не пішла. Найближчим часом питання резервної валюти можуть розглянути на саміті Великої Двадцятки, принаймні на це розраховує Росія, яка вже підготувала відповідні пропозиції.  
Джерело: 24 Канал
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Новини за 25 березня 2009
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