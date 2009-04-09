Обережно, небезпека!

Сезон суботників та польових робіт додає роботи рятувальникам.

Останнім часом дедалі більше стали знаходити небезпечні залишки часів Другої світової війни. Лише за одну добу "небезпечний врожай" львівських рятувальників сягає півтори сотні бойових знахідок. От що найбільше непокоїть рятувальників - так це людська самодіяльність, бувають випадки, коли умільці беруться самотужки знешкодити небезпечну знахідку. А це часто призводить до летальних наслідків. Павло Василенко (прес-секретар ГУ МНС у Львівській області): "Під час проведення земляних робіт ні в якому разі не можна їх переносити, розбирати, транспортувати. Треба огородити місце, не допускати до місця людей, одразу повідомити підрозділ МНС за телефоном 101 та до органів місцевого самоврядування." Ще однією актуальною на сьогодні проблемою стало паління сухої трави. Люди помилково вважають, що це корисно для ґрунту, бідкаються рятувальники. Щодня до них надходить по 5-6 повідомлень про такі випадки. Реагують миттєво, адже невеличка пожежа може знищити цілий ліс.