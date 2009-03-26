Б. Обама відсвяткував у Білому домі День незалежності Греції.

Обама відсвяткував День незалежності Греції. Президент США барак Обама та віце-президент Джо Байден дали обід у Білому Домі з нагоди Дня незалежності Греції. На гостину серед інших гостей запросили і главу грецької православної церкви в Америці архієпископа Дмітрія.Священнослужитель порівняв Обаму із Олександром Македонським і висловив надію на те, що Обамі вдасться справитися із складними завданнями як це свого часу робив відомий полководець. У відповідь глава Білого Дому жартома заявив, що таке порівняння може збільшити його авторитет вдома, де керує дружина Обами Мішель. Говорячи про стосунки й історію Греції і США, американський Президент наголосив на тому, що обидві країни поєднує їхня боротьба за свою незалежність та спільні демократичні ідеали.