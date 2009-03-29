Знайти чоловіка - це мистецтво, а втримати - робота.

Та про цю народну мудрість забула героїня фільму "Обіцяти - ще не одружитися". Її коханий - привабливий та лагідний хлопець і їхні стосунки, що тривають вже довгий час, цілком можна назвати ідеальними. Та понад усе жінка мріє про родину - хоче народжувати дітей, збирати їх до школи, їздити на пікніки за місто. Проте, є одне "але" - її обранець не хоче розлучатися зі своїм статусом холостяка, і зовсім не збирається брати шлюб… Режисер картини Кен Куапіс. В головних ролях перші зірки Голівуду - Дженіфер Аністон, Скарлет Йохансон, Дрю Беррімор та Бен Афлек. Світові касові збори фільму вже перевищили 100 мільйонів доларів. Нова романтична комедія "Обіцяти - ще не одружитись" з 26 березня в українських кінотеатрах.