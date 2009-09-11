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      Облікова ставка

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      Комітет з грошово-кредитної політики Банку Англії вирішив не змінювати облікову ставку.

      Показник і надалі становить половину відсотка річних, на такому рівні він утримується вже з початку березня цього року. Рішення регулятора співпало з прогнозами експертів. Також Центробанк вирішив не змінювати умови і обсяги програми викупу активів британських компаній. Регулятор скуповуватиме держоблігації та боргові папери корпорацій. На це вже виділено 175 млрд. фунтів стерлінгів, однак, цю суму можуть збільшити до 200 млрд., як ще в серпні пропонував голова Центробанку сер Мервін Кінг.Зазначимо, згідно з багатьма статистичними даними, економіка Великобританії впевнено наближається до виходу з кризи. Проте, на думку провідних експертів, цей шлях не буде таким простим. Економіка Об’єднаного Королівства тісно пов’язана з глобальною, в якій все ще відчуваються проблеми. На цьому нещодавно наголосив Алан Грінспен, екс-голова Федрезерву США.
      blog_ava
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      Новини за 11 вересня 2009
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