Обмеження постачання нафтопродуктів з Білорусі: в АМКУ посилюють моніторинг ситуації
Антимонопольний комітет України посилює моніторинг ринку нафтопродуктів. Це пов'язано з можливим зменшенням обсягів постачання пального з Республіки Білорусь.
Частка бензинів та дизелю, які виробляють і ввозять до України з Республіки Білорусь, є досить значущою. Вона є важливою, зокрема, для забезпечення попиту споживачів на пальне в повному обсязі. Про це йдеться в повідомленні пресслужби АМКУ.
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"Зважаючи на поширення у ЗМІ інформації про можливе обмеження обсягів постачання нафтопродуктів з білоруських нафтопереробних заводів до України, Антимонопольний комітет України посилює моніторинг ситуації на ринках пального", – зазначили в АМКУ.
Також в Комітеті застерегли учасників ринків від вчинення будь-яких антиконкурентних практик, які можуть негативно вплинути на ресурсне наповнення та цінову ситуацію, зокрема:
- необґрунтованого підняття гуртових та роздрібних цін на пальне;
- створення штучного дефіциту пального;
- створення бар'єрів в доступі до інфраструктури морських портів з перевалки нафтопродуктів.
Водночас у пресцентрі зазначили, що якщо виявлять порушення законодавства про захист економічної конкуренції, то Комітет реагуватиме відповідно до чинного законодавства.
Що цьому передувало
- Після президентських виборів в Білорусі люди почали виходити на протести проти фальсифікації результатів голосування.
- До страйків приєдналися працівники найбільших підприємств країни – МАЗу, БелАЗу, Білоруськалію, Білоруського металургійного заводу.
- До протестів доєдналися робітники нафтопереробного заводу "Нафтан" та Мозирського НПЗ, які постачали пальне в Україну.