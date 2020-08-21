Антимонопольний комітет України посилює моніторинг ринку нафтопродуктів. Це пов'язано з можливим зменшенням обсягів постачання пального з Республіки Білорусь.

Частка бензинів та дизелю, які виробляють і ввозять до України з Республіки Білорусь, є досить значущою. Вона є важливою, зокрема, для забезпечення попиту споживачів на пальне в повному обсязі. Про це йдеться в повідомленні пресслужби АМКУ.

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"Зважаючи на поширення у ЗМІ інформації про можливе обмеження обсягів постачання нафтопродуктів з білоруських нафтопереробних заводів до України, Антимонопольний комітет України посилює моніторинг ситуації на ринках пального", – зазначили в АМКУ.

Також в Комітеті застерегли учасників ринків від вчинення будь-яких антиконкурентних практик, які можуть негативно вплинути на ресурсне наповнення та цінову ситуацію, зокрема:

необґрунтованого підняття гуртових та роздрібних цін на пальне;

створення штучного дефіциту пального;

створення бар'єрів в доступі до інфраструктури морських портів з перевалки нафтопродуктів.

Водночас у пресцентрі зазначили, що якщо виявлять порушення законодавства про захист економічної конкуренції, то Комітет реагуватиме відповідно до чинного законодавства.

Що цьому передувало