Обмеження бонусів

Французька влада обмежить банківські бонуси.

Вже наступного тижня уряд має видати указ, який заборонить виплату бонусів керівникам фінустанов, які отримали державну допомогу. Повідомляє ВВС з посиланням на заяву генерального секретаря Єлисейського палацу Клода Геана. Влада взялася за бонуси фінансистам після того, як раніше цього тижня і без цього скандальний банк Societe Generale видав своїм топ-менеджерам премії у вигляді опціонів на акції - якраз після того, як отримав кошти від уряду.Раніше порядок у цій сфері вирішили навести в Сполучених Штатах. Так, 19 березня палата представників Конгресу проголосувала за додатковий 90% податок на бонуси для працівників компаній, які отримують допомогу від держави. До такого кроку владу підштовхнув скандал довкола страховика AIG, який виплатив 160 млн. премій після того, як отримав позику на 170 млрд. дол. від уряду.Питання бонусів у час кризи непокоїть не лише Францію. Під час кредитної кризи провідні фінансові компанії у всьому світі втратили мільярди доларів, і тепер їх спонсорує держава. Не дивно, що виплата бонусів людям, яких багато експертів звинувачує у створенні кризи, викликає обурення.