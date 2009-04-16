Обмеження для мадонни

Мадонні наказали не богохульствувати.

Директор Ермітажу Міхаіл Піотровський поставив вимогу до співачки, концерт якої відбудеться другого серпня в Санкт-Петербурзі, не виконувати "богохульних"номерів. Адже Мадонна славиться одним із найскандальніших елементів свого шоу, де вона з’являється розіп’ятою на хресті під час виконання пісні Live To Tell.Піотровський погоджується, що його вимоги можна розглядати як обмеження свободи слова співачки. Однак мотивує він це тим, що на Дворцовій площі, де власне й відбудеться концерт Мадонни, стоїть статуя ангела з хрестом.Додамо, що саме цей номер публічно засуджував і Ватикан. А після виступу Мадонни у Москві до католиків приєдналась і Російська Православна церква. Концерт Мадонни відбудеться на Дворцовій площі у Санкт-Петербурзі другого серпня.