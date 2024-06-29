На зафіксованих подружжям Ліберових кадрах видно усю нелюдську жорстокість окупантів.

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Полон вбиває

25 червня додому з російського полону повернулися 90 українських військових. Це воїни Нацгвардії, ВМС, армії, тероборонці, прикордонники. Вони свого часу стояли на захисті Маріуполя, ЧАЕС, воювали на Херсонському, Донецькому, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках.

Тепер після років полону вони, нарешті, вдома. Голодні та змучені. Після звільнення усіх захиснків доставили до шпиталю.

Ці фотографії говорять самі за себе. Російський полон вбиває, і кожне повернення наших додому величезне щастя з присмаком великого болю. Адже тисячі українських захисників та захисниць, як і цивільних людей досі перебувають там, в лапах фашистського режиму Росії,

– так підписали фото звільнених з полону подружжя Ліберових.

Який вигляд мають звільнені з полону захисники / Фото Ліберови

Нагадаємо, що 28 червня до України вдалося повернути 10 цивільних українців, серед них ті, хто перебував у руках бойовиків, ще з 2017 – 2018 років.