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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

Обов'язкове тестування

17:12, 24 березня 2009 220

Вступити до ВНЗ цього року можна лише за результатами тестування.

Стати студентом цього року можна буде виключно за результатами незалежного оцінювання, а керівників вишів, які запроваджуватимуть додаткові іспити, каратимуть, пообіцяв Міністр освіти і науки, щоправда в який спосіб - не уточнив.Крім того чиновник попередив - поважних причин для неявки на тести більше не буде. Не потрапив на тестування - доведеться здавати його вже наступного року. Вакарчук повідомив - охочих пройти зовнішнє незалежне оцінювання цього року поменшало майже на 50 тисяч, загалом тести складатимуть 462 тисячі потенційних абітурієнтів.Іван Вакарчук (Міністр освіти та науки України): “В цьому році на 23 тисячі випускників шкіл є менше ніж у минулому році, тобто якщо в минулому було 418 тисяч, то в цьому році є 395 тисяч випускників. Це також особливість, демографічний чинник працює і це також позначилося на кількості зареєстрованих”.Особливістю стане й те, що учасники тестування зможуть обирати не 3, а 5 предметів із 8, які запропонувало Міністерство освіти, а результати тестування в обов’язковому порядку зараховуватимуться як результати державної підсумкової атестації. Після зовнішнього оцінювання випускник отримає лише один сертифікат, в який внесуть результати з усіх предметів, тоді як минулоріч з кожного предмета видавали окремий сертифікат. Українська мова та література - обов’язкові предмети. Серед найпопулярніших також математика та історія України, причому останньою порівняно з 2008 роком зацікавилося вдвічі більше випускників.
Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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Новини за 24 березня 2009
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