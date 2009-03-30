Ображений Валенса

Лех Валенса погрозив покинути Польщу через наклепи на нього.

Колишній президент Польщі Валенса заявив, що поїде з країни, якщо розмови про те що, начебто він в 1970-их рр. співпрацював з спецслужбами соціалістичної Польщі, залишаться непокараними. За словами Валенси, демократична держава не має закривати очі на подібні звинувачення. Минулого року, нагадаємо, у світ вийшла книга співробітників Інституту Національної пам’яті Польщі, у якій автори припускають, що Валенса співпрацював зі спецслужбами соціалістичної Польщі під прізвиськом “Болєк”. В інший книзі, виданій співробітником того ж інституту стверджується, що у Валенси є позашлюбний син. На захист Валенси став чинний глава уряду Польщі Дональд Туск, який попросив Інститут працювати неупереджено. Валенса у свою чергу зажадав офіційних вибачень, інакше погрожує повернути всі держані нагороди, а потім залишити країну. Зазначимо, Лех Валенса відіграв одну з ключових ролей у переході Польщі до демократії. В 1980 році був один із засновників незалежної профспілки “Солідарність”. В 1990 році був обраний президентом Польщі.