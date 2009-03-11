Обшук за газ?

Провокацією назвав перший заступник голови Служби безпеки України обшук його речей у аеропорту Бориспіль.

Валерій Хорошковський до колишніх підлеглих претензій не має, адже, за його словами, вони мусили відреагувати на лист народного депутата Володимира Пилипенка , у якому повідомлялося, що заступник голови СБУ планує незаконно провезти наркотики, не задекларовану валюту і коштовності зі Швейцарії, де відпочивав з родиною. Метою таких дій Хорошковський вважає спроби залякати його у зв’язку з розслідуванням газових справ.Валерій Хорошковський (заступник голови СБУ): “Справа в тому, що Юлія Володимирівна живе мовою завдань. Вона сказала, що це треба зробити. Потім є декілька команд, які, умовно кажучи, себе продають, свої можливості відносно того, як забезпечити її бажанку. Зробили відверту дурість. Попалися на ній, тепер не знають чим виправдатися і власне шукають усі можливості для того, щоби якимось чином мене скомпрометувати”.Попри все, перший заступник голови СБУ пообіцяв довести газову справу до кінця, звинувативши Кабмін у приховуванні подробиць газових контрактів з Росією. Зокрема, Служба безпеки уже попросила Кабмін надати документи, які стосуються розмитнення спірних між “РосУкренерго” і “Нафтогазом” 11 мільярдів кубометрів газу.У Блоці Тимошенко теж заспокоюватися не збираються. Той же нардеп Пилипенко вимагає від силових структур з'ясувати, на чиєму літаку Хорошковський літав до Швейцарії 7-10 березня. Також бютівець цікавиться як саме оплачувалися ці перельоти, якою була мета поїздки та чи користувався посадовець залом офіційних делегацій аеропорту Бориспіль.