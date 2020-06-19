Силовики обшукали міськраду Дніпра, а також комунальні підприємства та міські ЗМІ. Це відбувалося одночасно з презентацією партії "ПроПозиція", до якої входять мери кількох українських міст, зокрема – Борис Філатов.

Обшуки були проведені за фактом зловживання службовим становищем під час проведення держзакупівель. Про це повідомляє прокуратура Дніпропетровської області.

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За даними слідства, комунальне підприємство Дніпровської міськради провело тендерні закупівлі щодо надання рекламних та маркетингових послуг на понад 130 мільйонів гривень. Мовиться про висвітлення діяльності мерії, її виконавчих органів, посадовців та депутатів через ЗМІ.

Пресслужба прокуратури зазначила: переможцями тендерів стали посередники – 8 ФОПів, які мають ознаки фіктивності. Саме з ними й уклали договори на надання послуг. Натомість ці роботи фактично виконують працівники цього комунального підприємства.

Під час обшуків правоохоронці вилучили гроші та носії інформації. А також документи, які стосуються вищезгаданих договорів, ключі електронного цифрового підпису ФОПів та їхні печатки. Наразі триває досудове розслідування.

Реакція мерії Дніпра

Водночас у прямому ефірі 24 каналу ситуацію прокоментував заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко. Він запевнив, що причиною є діяльність мера Дніпра Бориса Філатова.

Окремі працівники спецпідрозділів в не надто коректній формі казали керівникам комунальним підприємствам: або ваш мер зараз припиняє ефір і "закриває рот", або ж ми продовжуємо слідчі дії,

– зазначив він.

Й наголосив, що директори комунальних підприємств не можуть роздавати завдання очільнику міста. Лисенко також підкреслив, що такі дії силовиків він не може називати слідчими діями.

"Востаннє схожі речі я бачив у 2012 році. Думав, що таке вже давно відійшло в історію, що ніколи більше такого не буде. Але, на жаль, чинна влада змогла "переплюнути" і Порошенка, і навіть "преподобного" Януковича", – запевнив заступник міського голови.

На питання про те, що ж шукали силовики під час обшуків, він відповів коротко і лаконічно: "Шукали зраду".

"Відбулася масштабна атака повністю на весь спектр наших дій. З'являвся певний пан Микола, він намагався зв'язатися зі мною. На щастя, я не підіймаю слухавку, від незнайомих номерів. Інформацію передавали через моїх помічників. Казали: припиніть те, що робить Філатов в Києві, зупиніть ефір. На цьому все закінчиться, ми тихо і спокійно підемо. Цього не відбулося, тому все продовжувалося" – підсумував Лисенко.

Коментар Лисенка для 24 каналу: дивіться відео