Обшуки у ПАТ "Місто Банк" пов’язані з участю банку у рейдерстві

У філіях та відділеннях ПАТ "Місто Банк" тривають обшуки з метою виявити підроблені документи та інші речові докази у кримінальному провадженні, яке зараз розслідує Генеральна прокуратура України.

Справа стосується спроби незаконного заволодіння майном ТОВ "Каховка Пром-Агро", а саме – заводом з переробки сої у Новій Каховці на Херсонщині, повідомляють "Коментарі".

Слідчі Генпрокуратури обґрунтовано підозрюють посадових осіб ПАТ "Місто Банк", кількох приватних нотаріусів та "третіх осіб" (імена підозрюваних поки не розголошуються) в організації злочинної схеми з привласнення заводу. І все це відбувалося всупереч рішенню Верховного Суду про визнання за ТОВ "Каховка Пром-Агро" права власності на зазначене нерухоме майно. Для довідки: власником ПАТ "Місто Банк", відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, є народний депутат України Іван Фурсін – молодший партнер олігарха-втікача Дмитра Фірташа, котрий очікує у Відні депортації до США. Джерела в Генпрокуратурі на умовах анонімності повідомили, що зараз готується подання про зняття депутатської недоторканності з пана Фурсіна.

Докладно суть схеми слідчі поки не розголошують, але відомо, що за сприяння приватних нотаріусів та з грубим порушенням законодавства України злочинна група неодноразово реєструвала за собою право власності на зазначений завод. Зокрема, грубо ігнорувався принцип територіальності державної реєстрації права власності. Крім того, нехтувалися судові рішення щодо арешту майна. Скоріше за все, використовувався один і той самий пакет підроблених документів, вважають слідчі.

Епопея із захоплення контролю над успішним підприємством з переробки сої почалася ще в 2010 році. Відтоді питання про спробу рейдерського захоплення підприємства піднімалося навіть на найвищому рівні – на перемовинах між президентами України та США, адже законні власники підприємства – саме громадяни Сполучених Штатів.