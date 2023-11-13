Передусім цю активізацію росіян фіксують у Південних областях нашої країни. Про це розповіла начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал.
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Використання балістики, зокрема і в нашій зоні відповідальності, дійсно активізувалося. Скоріше за все, це пов'язано з підтриманням рівня напруження на той період, поки немає змоги завдавати ударів і тиснути більш потужно,
– зазначила Наталія Гуменюк.
Погода зупиняє противника
Речниця зауважила, що погода наразі на нашому боці, адже штормова погода на Півдні суттєво впливає на роботу аеророзвідки, відповідно і артилерії.
"Ми фіксуємо зменшення артилерійських обстрілів у нашій зоні відповідальності, зокрема і через зміну погодних умов. Зменшення активності тактичної авіації, але вони намагаються за один виліт принести якомога більше КАБів, щоб завдати руйнівних ударів", – сказала вона.
Що цьому передувало
- 11 листопада росіяни атакували Київщину балістичними ракетами "Іскандер". Сили та засоби протиповітряної оборони знищили ракету на підльоті до столиці. Водночас в одному з районів області дві ракети влучили в поле між двома населеними пунктами.
- Речник Повітряних сил Юрій Ігнат підтвердив, що у Києві працювала система ППО по балістиці. Він уточнив, що ворог націлився на Київ ще вночі, коли намагався завдати ударів дронами-камікадзе типу "Шахед".