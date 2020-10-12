Обстріл з гранатометів поблизу Авдіївки: бойовики про тишу і не чули
На Донбасі 12 жовтня бойовики знову порушили режим припинення вогню. Цього разу окупанти відкрили вогонь по українських позиціях біля Авдіївки.
На провокації українці не відповідали
Окупанти здійснили кілька неточних пострілів з протитанкового і підствольного гранатометів. Про це інформують у штабі ООС у фейсбуці.
В результаті провокацій противника українські захисники не постраждали.
Ворожі постріли не представляли загрози життю і здоров'ю наших воїнів, тому вогонь вони не відкривали,
– зазначили у штабі ООС.
На інших ділянках по лінії розмежування 12 жовтня таки збергіались тиша. Українські військові тримають ситуацію під контролем.