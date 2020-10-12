На Донбасі 12 жовтня бойовики знову порушили режим припинення вогню. Цього разу окупанти відкрили вогонь по українських позиціях біля Авдіївки.

На провокації українці не відповідали

Окупанти здійснили кілька неточних пострілів з протитанкового і підствольного гранатометів. Про це інформують у штабі ООС у фейсбуці.

​До теми В обхід спостерігачів ОБСЄ: у штабі ООС розповіли, як РФ постачає на Донбас озброєння

В результаті провокацій противника українські захисники не постраждали.

Ворожі постріли не представляли загрози життю і здоров'ю наших воїнів, тому вогонь вони не відкривали,

– зазначили у штабі ООС.

На інших ділянках по лінії розмежування 12 жовтня таки збергіались тиша. Українські військові тримають ситуацію під контролем.

Зверніть увагу! За 11 жовтня проросійські окупанти одразу 4 рази порушили режим припинення вогню. Вони гатили з протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. На щастя, постраждалих серед українських захиснків нема.