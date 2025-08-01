Відомо, що внаслідок удару по Києву загинула 31 людина, серед них – 5 дітей. Наймолодшій жертві – 2 роки, передає 24 Канал.
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Як відбувався порятунок тварин з-під завалів у Києві?
Вранці 1 серпня на рівні шостого поверху серед обгорілих бетонних плит рятувальники дістали кота – наляканого, але живого.
Іншого пухнастика врятували вночі. Його сім'я загинула під завалами, а він вижив. Тремтів. Не розумів, що коїться. Чекав,
– розповіли у ДСНС.
Серед врятованих є й папуги, кролик, собачка.
Порятунок тварин з-під завалів / Фото ДСНС
Зоозахисники розповіли, що у зруйнованому під'їзді було щонайменше 12 котів, пес і папуга:
- 4 – ховалися під ванною;
- 1 – за холодильником;
- 1 – під ліжком у чужій квартирі;
- 1 – за диваном;
- 1 – заліз у наволочку і лякався навіть дихати;
- Папужка – сам повернувся в клітку, коли прийшли рятувальники;
Шістьох котів і папугу повернули власникам. Одного кота забрала мама родини, яка поки не виходила на зв'язок.
Ще один котик – у ветеринарній клініці. Він довго ховався у воді, вкритий склом. Ще два не постраждали, їх власники відомі, але поки не вийшли на зв'язок
І ще четверо котів і пес вважаються зниклими.
Як рятували пухнастиків у Києві: дивіться відео