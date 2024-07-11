Власне, сьогодні була проведена нарада. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

Дивіться також Обгорілий килим і стомлені рятувальники: з'явилися болючі фото зруйнованого будинку на Сирці

Чи можливо відновити пошкоджений будинок на Сирці

За словами Віталія Кличка, у будинку повністю знищений під'їзд і суттєво пошкоджені інші під'їзди та поруч розташовані будівлі. Зокрема, й приміщення школи.

За 2 тижні фахівці мають зробити технічні висновки щодо можливості відновлення будинку, де зруйнований під'їзд та загинули 13 людей, із них – 5 дітей. Це найбільша кількість вбитих Росією людей в одному житловому будинку в столиці, від початку широкомасштабної війни,

– написав мер Києва.

Він зазначив, що мешканцям цього та сусіднього будинків, яких відселили, (це загалом, близько 100 людей) від міста надається вся необхідна допомога.

Міський голова Києва підкреслив, що людям, які звернулися, що потребують, куди переїхати, столична влада допомогла з тимчасовим поселенням.

"І наразі уточнюються списки мешканців, які також потребують відселення. Люди звертаються в оперативні штаби, які працюють в районах столиці", – додав Кличко.

Який зараз має вигляд будинок на Сирці / Фото Віталія Кличка