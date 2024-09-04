Як зазначив голова Львівської ОВА Максим Козицький, зруйновані будинки є у державному реєстрі нерухомих пам’яток України. Надалі комісія з представників органів охорони культурної спадщини міста та області оцінить масштаби пошкоджень.

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Російські удари пошкодили архітектуру Львову

Внаслідок нічної атаки у Львові постраждали щонайменше сім пам'яток архітектури місцевого значення на вулицях Коновальця та Кокорудза.

У ході обстрілу було пошкоджено обласний Центр спортивної медицини та реабілітації. Історична будівля центру постраждала: вибито понад 70 вікон, рами винесло ударною хвилею. У шести кабінетах впала стеля, пошкоджено батареї, знищено комп'ютери та медичне обладнання.

Пошкоджено обласний Центр спортивної медицини та реабілітації / Максим Козицький

На щастя, охоронець і працівники Центру не постраждали.

Важливо! Центр спортивної медицини та реабілітації розташований у віллі Юзефи Франц, яка датується 1893 роком, і є памʼяткою архітектури місцевого значення.

Внаслідок ранкового обстрілу російськими силами також було пошкоджено храм ВЦУ Святого Юрія Побідоносця на вулиці Чернівецькій у Львові.

Зазнав ушкоджень храм ПЦУ Святого Юрія Побідоносця/ Львівська міська рада

Нагадаємо, що Росія атакувала Львів дронами-камікадзе типу "Шахед" та крилатими ракетами зранку 4 вересня. Вже відомо про пошкодження цивільної інфраструктури, є загоряння житлових будинків.