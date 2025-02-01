Зазначається, що ворог для атаки застосував "Іскандер-М". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

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Чим Росія вдарила по Одесі

Згідно з оприлюдненою інформацією, за процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів внаслідок атаки по місту.

За даними слідства, 31 січня ввечері збройні сили Росії атакували Одесу балістичними ракетами, попередньо типу "Іскандер",

– ідеться у повідомленні.

Про це раніше повідомляли й моніторингові канали. Відомо, що у центральній частині міста руйнувань зазнала будівля готелю, вибито вікна та пошкоджено фасади в прилеглих будинках та приміщеннях.

В Офісі констатували, що наразі відомо про 7 постраждалих, їх госпіталізовано. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється та оновлюється. Зараз на місці працюють правоохоронці та екстрені служби.

Нагадаємо, що після 19:00 на Одещині оголосили повітряну тривогу через загрозу балістики. У місті пролунали щонайменше три вибухи. Голова ОВА Олег Кіпер поділився, що внаслідок вибухів у приміщеннях низки історичних памʼяток