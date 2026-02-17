У мережі показали момент цинічного удару "Шахеда" по Сумах

Вранці 17 лютого росіяни масовано атакували Суми. Є кілька влучань та постраждалі

Міський голова Сум Олександр Лисенко показав момент прильоту одного із "Шахедів".

Дивіться також Під ударом були 12 областей, є поранені, серед них діти, – Зеленський про масовану атаку

Які наслідки атаки на Суми?

За ранок у Сумах пролунала серія вибухів.

Попередньо, минулося без жертв. Але є 6 постраждалих.

Начальник ОВА Олег Григоров повідомив, що поранення отримали жінки 20 та 61 років, а також чоловіки 60 та 76 років. Попередньо, їхній стан – нетяжкий.

Ще двоє чоловіків 45 та 42 років постраждали, перебуваючи поблизу одного з місць влучання. Допомогу їм надали на місці.

Наслідки атаки на Суми / Фото "Кордон.Медіа"

Є кілька влучань по об'єктах цивільної інфраструктури в центральній частині міста,

– також повідомив Лисенко.

Пошкоджено як будівлі, так і автівки.

Момент влучання "Шахеда" у центрі Сум: дивіться відео

До слова, один із "Шахедів" також впав на багатоповерхівку. На щастя, він не здетонував.

За деякими даними, БпЛА міг бути оснащений FPV, який попередньо впав на місто.

Які наслідки в інших областях?