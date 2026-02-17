В сети показали момент циничного удара "Шахеда" по Сумах
- Утром 17 февраля россияне массированно атаковали Сумы, в результате чего есть 6 пострадавших.
- Повреждены несколько объектов гражданской инфраструктуры, включая здания и машины, один из "Шахедов" упал на многоэтажку, но не сдетонировал.
Утром 17 февраля россияне массированно атаковали Сумы. Есть несколько попаданий и пострадавшие
Городской голова Сум Александр Лысенко показал момент прилета одного из "Шахедов".
Какие последствия атаки на Сумы?
За утро в Сумах прогремела серия взрывов.
Предварительно, обошлось без жертв. Но есть 6 пострадавших.
Начальник ОВА Олег Григоров сообщил, что ранения получили женщины 20 и 61 лет, а также мужчины 60 и 76 лет. Предварительно, их состояние – нетяжелое.
Еще двое мужчин 45 и 42 лет пострадали, находясь вблизи одного из мест попадания. Помощь им оказали на месте.
Последствия атаки на Сумы / Фото "Кордон.Медиа"
Есть несколько попаданий по объектам гражданской инфраструктуры в центральной части города,
– также сообщил Лысенко.
Повреждены как здания, так и машины.
Момент попадания "Шахеда" в центре Сум: смотрите видео
К слову, один из "Шахедов" также упал на многоэтажку. К счастью, он не сдетонировал.
По некоторым данным, БпЛА мог быть оснащен FPV, который предварительно упал на город.
Какие последствия в других областях?
По предварительным данным, ПВО сбила/подавила 392 воздушные цели: 20 крылатых ракет Х-101, 4 крылатые ракеты "Искандер-К"; 1 управляемую авиационную ракету Х-59/69 и 367 вражеских БпЛА.
В частности, был удар по энергетической инфраструктуре Одессы, что привело к чрезвычайно серьезным разрушениям. В результате атаки также повреждены гражданские здания, были возгорания. Пострадали 3 человека.
Ночью под ударом дронов была также Днепропетровщина. Повреждены объекты частного бизнеса, админздания, жилые дома, автомобили.
