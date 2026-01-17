Суми атакували КАБами: є постраждалі та проблеми зі світлом і водою

Увечері 17 січня Росія атакувала Суми КАБами. На жаль, є постраждалі.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на виконувача обов'язків Сумського міського голови Артема Кобзаря.

Які наслідки атаки на Суми?

У другій половині дня росіяни атакували Суми безпілотником. А увечері – КАБами.

Атака на наше місто триває. Ворог завдав ударів КАБами по передмістю,

– написав Кобзар о 21:58.

За попередніми даними, є двоє постраждалих. Вони отримують необхідну медичну допомогу.

Зафіксовано пошкодження житлових будинків та автомобілів. Також після російського удару в місті ускладнене електропостачання.

Разом з тим є проблеми із водопостачанням. Через перебої зі світлом з 20:30 знеструмлений один з водозаборів міста.

Тимчасово без води вулиці Сергія Бородаєвського, Роменської, Герасима Кондратьєва, Лихвинської Стінки, Петропавлівської, Сумської артбригади, Ярослава Мудрого та прилеглих до них вулиць.

Якщо швидко вирішити питання енергоживленням не вдасться, вода в оселі містян в зазначених районах завтра, 18 січня, подаватиметься за графіком з пониженим тиском з 05:00 до 10:00,

– повідомив міський голова Олександр Лисенко.

