Обстріл Новолуганського: лікар розповів, які поранення отримали потерпілі

Після інтенсивних обстрілів бойовиками житлових районів Новолуганського, що на Донеччині, щонайменше 8 людей отримали поранення. Постраждалих доставили до лікарні.

Військовий хірург Дмитро, старший бригади військових лікарів в Світлодарській районній лікарні розповів про стан та поранення потерпілих.

Нагадаємо, 18 грудня приблизно о 17 годині з тимчасово окупованої території окупанти з системи реактивного залпового вогню БМ-21 "Град" почали обстрілювати мирне Новолуганське. Під час обстрілу снарядами були пошкоджені будинки та газопровід.

Серед пацієнтів була маленька дівчинка, яка на щастя не зазнала ушкоджень, але отримала психологічну травму.

"Загалом пацієнти зазнали вогнепальних осколкових поранень верхніх та нижніх кінцівок, вогнепальні переломи, ураження грудної клітини, голови тощо. Подібні поранення серед місцевих мешканців вже досить давно не зустрічалася", – розповів лікар.

Він додав, що постраждалим вже надана кваліфікована медична допомога. Стан пацієнтів був стабілізований.