Обстріл Новолуганського: скільки будівель було пошкоджено

Жителі селища Новолуганське досі відходять від жахливого нічного обстрілу зі сторони бойовиків реактивними системами залпового вогню, коли значні частина будівель була пошкоджена чи знищена.

Нагадаємо, 18 грудня бойовики здійснили інтенсивний обстріл Новолуганського, зокрема житлових будинків, які у підсумку зайнялися полум’ям. Снаряди потрапили у школу, садочок, місцеву амбулаторію та приватні будинки. Від уламків снарядів постраждало 8 мирних мешканців, з яких одна дитина. Факт кваліфіковано як терористичний акт.

Читайте також: Волонтер показав терористку, яка стоїть за цинічною атакою українського містечка

Групи фіксації поліції документували кожне руйнування, і станом на 18:00 годину 19 грудня вже виявлено понад 100 будівель, які було пошкоджено під час вчорашнього обстрілу.

Протягом всього дня поліцейські допомагали мешканцям латати вікна, вибиті ворожими "Градами", та прибирати груди шиферу та бетону. Матеріали роздавали представники "Червоного хреста" та обладміністрації.

У населеному пункті продовжує роботу поліцейський штаб, працює також штаб обігріву рятувальників, чергують бригади медиків. Світло відновлено частково, робота комунальних служб триває.