Серед них поліцейські та працівники комунального підприємства, є руйнування. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Нацполіцію.

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Наслідки обстрілу Херсонщини

Херсонщина постраждала від обстрілів житлових кварталів з артилерії, мінометів, авіації, БпЛА, а також ракетного удару. Під ударами був Херсон, Інгулець, Придніпровське, Антонівка, Білозерка, Станіслав, Черешеньки, Садове, Микільське, Берислав, Зміївка, Новорайськ, Високе, Дудчани, Бургунка, Одрадокам’янка, Тягинка, Львове.

Пошкоджено 2 багатоквартирні та 3 приватні будинки, адмінбудівля, навчальний заклад, магазини, 3 автомобілі, ангар підприємства, господарська споруда.

Станом на 5 травня відомо про 10 потерпілих – із них 3 поліцейських та 4 працівників комунального підприємства.

Так, у Бериславській міській громаді ворог скерував 2 FPV-дрони на автівку, через що травми отримали 3 працівників поліції віком 27, 42 і 45 років. У них діагностували мінно-вибухові травми, контузії та множинні уламкові поранення.

Ще одна жінка 52 років отримала важкі травми від атаки безпілотника на Інгулець. Вона у лікарні з вибуховою та черепно-мозковою травмами, контузією й множинними вогнепальними пораненнями тулуба.

На світанку 6 травня FPV-дрон атакував автівку у Херсоні, де травмувалися 4 працівників комунального підприємства: у 54-річного чоловіка та 65-річної жінки мінно-вибухові травми, контузії та уламкові поранення кінцівок. ще 2 чоловіків віком 60 і 63 роки мають контузії.

Згодом посеред вулиці через удар безпілотника постраждав 29-річний чоловік – у нього вибухова травма та контузія.

Ще один БпЛА атакував автівку в іншому районі Херсона, унаслідок чого 41-річна жінка потрапила до лікарні з вибуховою травмою й уламковими пораненнями хребта.