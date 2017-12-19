Обстріли Новолуганського: з’явилось відео наслідків атаки

Національна поліція опублікувала відео, на якому видно наслідки обстрілів Новолуганського, що на Донеччині, яке напередодні атакували бойовики.

Наразі там працюють військові та поліцейські, які допомагають постраждалим і фіксують руйнування. Читайте також: Обстріл бойовиками Новолуганського: фото розрухи після атаки 18 грудня приблизно о 17 годині з тимчасово окупованої території окупанти з системи реактивного залпового вогню БМ-21 "Град" почали обстрілювати мирне Новолуганське. Під час обстрілу снарядами були пошкоджені будинки та газопровід. Як заявив прем’єр-міністр Володимир Гройсман, через масовані обстріли Новолуганського, жителів селища вирішили евакуювати.

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