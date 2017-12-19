Обстріли Новолуганського: з’явилось відео наслідків атаки
14:08, сьогодні 3932 Читать новость на русском
Національна поліція опублікувала відео, на якому видно наслідки обстрілів Новолуганського, що на Донеччині, яке напередодні атакували бойовики.
Наразі там працюють військові та поліцейські, які допомагають постраждалим і фіксують руйнування.
Читайте також: Обстріл бойовиками Новолуганського: фото розрухи після атаки
18 грудня приблизно о 17 годині з тимчасово окупованої території окупанти з системи реактивного залпового вогню БМ-21 "Град" почали обстрілювати мирне Новолуганське. Під час обстрілу снарядами були пошкоджені будинки та газопровід.
Як заявив прем’єр-міністр Володимир Гройсман, через масовані обстріли Новолуганського, жителів селища вирішили евакуювати.
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Вибір редакції
Пропозиції партнерів
Коментарі
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)19 жовтня , 11:54
Прогноз погоди на 3 серпня: Україну захопить тропічне повітря до +383 серпня , 09:00
Лідер "Бумбокс" розповів про нещодавній проукраїнський концерт у Криму, який так і не відбувся11 серпня , 20:38
Skoda Superb – комфортний "лімузин" за доступною ціною24 листопада , 15:00
Hyundai Santa Fe: потужність у дії23 листопада , 19:00