21 серпня торги на Білоруській валютно-фондовій біржі відкрилися з різкого зростання курсів валют і обвалу білоруського рубля. Експерти прогнозують, що це лише початок падіння.

Курс білоруського рубля впав нижче 2,5 щодо долара. Білоруський рубль в середньому коштує близько 12,5 гривень. Про це повідомляє myfin.by. Актуально Санкції ЄС щодо Білорусі: як це вплине на ситуацію в країні Яка ситуація з національною валютою в Білорусі У багатьох банках євро продається вже по 3 рублі.

Білоруські ЗМІ повідомляють, що в Мінську біля обмінних пунктів масово почали збиратись люди. Вони скуповують долари та євро.

Жителі столиці Білорусі говорять, що вирішили закупитися іноземною валютою, бо "ніхто не знає, що буде далі".

Обвал рубля в Білорусі / Скриншот За даними телеграм-каналу NЕХТА, білоруська влада вже обговорює план про замороження вкладів в держбанках.

. Протести та страйки в Білорусі: основне Після оголошення результатів президентських виборів у Білорусі 9 серпня люди почали масово виходити на вулиці. Річ у тім, що білоруси не погоджуються з перемогою Олександра Лукашенка та вважають вибори сфальсифікованими.

ОМОН з самого початку мирних протестів жорстоко розганяв та затримував активістів. Дехто з протестувальників просиділи у СІЗО декілька днів без можливості зв'язатися з рідними. Ба більше, силовики катували активістів.

Вже 13 днів поспіль білоруси влаштовують мирні мітинги протесту, страйки та демонстрації. Люди вимагають: провести чесні вибори, звільнити усіх політв'язнів та покарати ОМОНівців, які били та катували мирних демонстрантів.

Станом на 21 серпня у Білорусі офіційно підтвердили загибель чотирьох людей під час протестів. Правозахисники кажуть, жертв було більше.

Страйкують найбільші заводи та підприємства Білорусі – БеЛАЗ, МАЗ та інші. Відзначимо, що великі підприємства складають левову частку прибутків для білоруської економіки.

ЄС обіцяє підтримати білорусів фінансово та накласти санкції на відповідальних за фальсифікації й насильство. Європейська комісія виділить 53 мільйонів євро для підтримки білорусів.