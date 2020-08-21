Білоруський рубль обвалився: біля обмінників натовпи людей, які скуповують долари
21 серпня торги на Білоруській валютно-фондовій біржі відкрилися з різкого зростання курсів валют і обвалу білоруського рубля. Експерти прогнозують, що це лише початок падіння.
Курс білоруського рубля впав нижче 2,5 щодо долара. Білоруський рубль в середньому коштує близько 12,5 гривень. Про це повідомляє myfin.by.
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Яка ситуація з національною валютою в Білорусі
- У багатьох банках євро продається вже по 3 рублі.
- Білоруські ЗМІ повідомляють, що в Мінську біля обмінних пунктів масово почали збиратись люди. Вони скуповують долари та євро.
- Жителі столиці Білорусі говорять, що вирішили закупитися іноземною валютою, бо "ніхто не знає, що буде далі".
Обвал рубля в Білорусі / Скриншот
За даними телеграм-каналу NЕХТА, білоруська влада вже обговорює план про замороження вкладів в держбанках.
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Протести та страйки в Білорусі: основне
- Після оголошення результатів президентських виборів у Білорусі 9 серпня люди почали масово виходити на вулиці. Річ у тім, що білоруси не погоджуються з перемогою Олександра Лукашенка та вважають вибори сфальсифікованими.
- ОМОН з самого початку мирних протестів жорстоко розганяв та затримував активістів. Дехто з протестувальників просиділи у СІЗО декілька днів без можливості зв'язатися з рідними. Ба більше, силовики катували активістів.
- Вже 13 днів поспіль білоруси влаштовують мирні мітинги протесту, страйки та демонстрації. Люди вимагають: провести чесні вибори, звільнити усіх політв'язнів та покарати ОМОНівців, які били та катували мирних демонстрантів.
- Станом на 21 серпня у Білорусі офіційно підтвердили загибель чотирьох людей під час протестів. Правозахисники кажуть, жертв було більше.
- Страйкують найбільші заводи та підприємства Білорусі – БеЛАЗ, МАЗ та інші. Відзначимо, що великі підприємства складають левову частку прибутків для білоруської економіки.
- ЄС обіцяє підтримати білорусів фінансово та накласти санкції на відповідальних за фальсифікації й насильство. Європейська комісія виділить 53 мільйонів євро для підтримки білорусів.