Чули тріск і скаржилися на тріщини: мешканці розповіли деталі обвалу будинку в Одесі
Обвал будинку на вулиці Ясній в Одесі стався о третій ночі. Люди прокинулися від тріску і стали мерщій вибігати, один чоловік травмувався. Наразі, після попереднього огляду будинку, архітектори зробили висновок, що спричинити обвал міг витік води чи товста бетонна стяжка підлоги в одній з квартир. Мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що порушення видно неозброєним оком.
Раніше люди скаржилися комунальникам на те, що у будинку є тріщини. Однак реакції на це не було, а офіційно будинок не був аварійним, повідомляє ТСН.
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Що розповідають мешканці про ніч обвалу
Люди кажуть, що близько 3 ночі раптом почули, що будинок тріщить. Тоді почали вибігати, хто у чому був. Тікаючи, один чоловік пошкодив ногу і був шпиталізований у лікарню. Згодо його відпустили, загрози його життю немає.
Усю ніч люди провели на вулиці, і лише зранку у будинок почали пускати людей, аби ті забрали найнеобхідніше. Наразі невідомо, куди їм іти надалі.
У будинку пошкоджено 5 квартир і газова труба. Нині тут працюють не лише рятувальники, а й газівники, які усувають витік газу. Розбирати завали нині лише готуються, адже спершу потрібно вивчити ймовірність обвалу іншої частини будівлі.
Ймовірні причини обвалу
Попередні висновки фахівців свідчать, що обвалитися будинок міг з декількох причин. Принаймні про це пише місцеве видання "Думская" з посиланням на слова архітекторів, що вже оглянули стан будинку.
- Бетонна стяжка в одній з квартир
Обвал міг статися через порушення, які допустили при ремонті квартир. В одному з постраждалих помешкань спеціалісти виявили посилену бетонну стяжку підлоги товщиною 20-25 сантиметрів. Будинок досить міцний, кажуть архітектори, однак робити такі конструкції при ремонті у старовинних домах не можна.
Обвалитися дім міг через товсту бетонну стяжку / Фото "Думская"
Приблизно те ж говорить і заступник директора департаменту міського господарства Одеської міської ради Наталія Мостовських.
Попередньо причиною могла бути самовільна реконструкція в квартирі на четвертому поверсі. Там залита бетонна плита. Буде замовлена експертиза, яка визначить причину обвалення,
– цитує чиновницю видання "Думская".
- Перепланування у квартирі
Ще однією причиною обвалу могло стати перепланування в тій самій квартирі на четвертому поверсі. Як повідомляє Думская, помешкання було виставлено на продаж. На фото, розміщеному на сайті оголошень, видно, що власник прибрав міжкімнатні перегородки.
Квартира з переплануванням / Фото "Думская"
Мер Геннадій Труханов на сесії міської ради заявив, що навіть неозброєним поглядом видно грубі порушення.
Там викуплений поверх, з'явилася мансарда, була проведена перепланування, знесені опорні стіни, між третім і четвертим поверхом залили бетоном, іншими словами, правила експлуатації будівлі були порушені,
– пише "Думская" зі слів Труханова.
- Витік води
Докластися до причин обвалу, за словами самих мешканців, міг і витік води в одній з квартир, яка стояла порожньою. Мешканці розповідають, що не раз повідомляли комунальникам про витік води, але ті не реагували.
Частина пошкодженої кухні / Фото з фейсбук-сторінки Максима Куцого
Де розташований будинок, що обвалився – дивіться карту
Обвал будинку в Одесі: головне
- Стався обвал близько 3:00 вночі 10 червня. Зруйнувався будинок на вулиці Ясній, 10, що був зведений у 1912 році.
- Будинок складається з 4 поверхів на 10 квартир. Обвалилася кутова частина будівлі з 1 по 4 поверх, там мешкали чотири родини.
- До прибуття рятувальників люди евакуювалися на вулицю самостійно. Всього на момент обвалу в своїх помешканнях перебували 24 мешканці.
- Один чоловік, рятуючись, травмував ногу, його одразу доставили у лікарню. Після огляду постраждалого відпустили додому.
- Після обвалу у повітрі стояв стійкий запах газу: уламки пошкодили газову трубу.
- Це третій обвал будинку у старому житловому фонді Одеси, що стався за останній місяць. 18 травня постраждала будівля на Торговій, а 21 травня – на вулиці Середньофонтанській.