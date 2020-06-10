Обвал будинку на вулиці Ясній в Одесі стався о третій ночі. Люди прокинулися від тріску і стали мерщій вибігати, один чоловік травмувався. Наразі, після попереднього огляду будинку, архітектори зробили висновок, що спричинити обвал міг витік води чи товста бетонна стяжка підлоги в одній з квартир. Мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що порушення видно неозброєним оком.

Раніше люди скаржилися комунальникам на те, що у будинку є тріщини. Однак реакції на це не було, а офіційно будинок не був аварійним, повідомляє ТСН.

Детальніше В Одесі обвалився столітній будинок: фото, відео

Що розповідають мешканці про ніч обвалу

Люди кажуть, що близько 3 ночі раптом почули, що будинок тріщить. Тоді почали вибігати, хто у чому був. Тікаючи, один чоловік пошкодив ногу і був шпиталізований у лікарню. Згодо його відпустили, загрози його життю немає.

Усю ніч люди провели на вулиці, і лише зранку у будинок почали пускати людей, аби ті забрали найнеобхідніше. Наразі невідомо, куди їм іти надалі.

У будинку пошкоджено 5 квартир і газова труба. Нині тут працюють не лише рятувальники, а й газівники, які усувають витік газу. Розбирати завали нині лише готуються, адже спершу потрібно вивчити ймовірність обвалу іншої частини будівлі.

Ймовірні причини обвалу

Попередні висновки фахівців свідчать, що обвалитися будинок міг з декількох причин. Принаймні про це пише місцеве видання "Думская" з посиланням на слова архітекторів, що вже оглянули стан будинку.

Бетонна стяжка в одній з квартир

Обвал міг статися через порушення, які допустили при ремонті квартир. В одному з постраждалих помешкань спеціалісти виявили посилену бетонну стяжку підлоги товщиною 20-25 сантиметрів. Будинок досить міцний, кажуть архітектори, однак робити такі конструкції при ремонті у старовинних домах не можна.



Обвалитися дім міг через товсту бетонну стяжку / Фото "Думская"

Приблизно те ж говорить і заступник директора департаменту міського господарства Одеської міської ради Наталія Мостовських.

Попередньо причиною могла бути самовільна реконструкція в квартирі на четвертому поверсі. Там залита бетонна плита. Буде замовлена експертиза, яка визначить причину обвалення,

– цитує чиновницю видання "Думская".

Перепланування у квартирі

Ще однією причиною обвалу могло стати перепланування в тій самій квартирі на четвертому поверсі. Як повідомляє Думская, помешкання було виставлено ​​на продаж. На фото, розміщеному на сайті оголошень, видно, що власник прибрав міжкімнатні перегородки.



Квартира з переплануванням / Фото "Думская"

Мер Геннадій Труханов на сесії міської ради заявив, що навіть неозброєним поглядом видно грубі порушення.

Там викуплений поверх, з'явилася мансарда, була проведена перепланування, знесені опорні стіни, між третім і четвертим поверхом залили бетоном, іншими словами, правила експлуатації будівлі були порушені,

– пише "Думская" зі слів Труханова.

Витік води

Докластися до причин обвалу, за словами самих мешканців, міг і витік води в одній з квартир, яка стояла порожньою. Мешканці розповідають, що не раз повідомляли комунальникам про витік води, але ті не реагували.



Частина пошкодженої кухні / Фото з фейсбук-сторінки Максима Куцого

Де розташований будинок, що обвалився – дивіться карту

Обвал будинку в Одесі: головне