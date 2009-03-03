Обвал будинку

У німецькому Кельні завалилась багатоповерхова будівля історичного міського архіву.

1 людина постраждала, проте під завалами можуть перебувати ще декілька людей, переконані рятувальники. За даними поліції, в будинку не було житлових приміщень. Проте, цілком ймовірно, що у момент обвалу у ньому або поблизу будинку перебували люди, оскільки архів був відкритий для відвідувачів.У міській пожежній службі повідомили, що мешканців найближчих будинків евакуювали. Сама будівля перетворилася на купу уламків, які розлетілися в радіусі від 50 до 70 метрів. Точна причина обвалу наразі невідома. За даними пожежників, будівля перебувала на вулиці, розташованій над лінією метро, де якраз велися ремонтні роботи. Зазначимо, історичний архів в Кельні є одним з найбільших у всій Німеччині. У ньому зібрані документи, які охоплюють тисячолітню історію міста й історії рейнських міст. Найстаріший документ архіву датовано 922 роком.