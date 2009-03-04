Обвал будинку

У Кельні продовжуються рятувальні роботи на місці обвалу будівлі архіву.

За повідомленням агентства "Франс Пресс" під завалами може перебувати щонайменше 9 осіб. Щоправда рятувальники, які беруть участь у операції визнають, що шансів знайти живих людей під завалами є дуже мало.Представники МНС також побоюються нового обвалу, оскільки значно пошкоджено будинки поруч з архівом. Нагадаємо, трагедія в німецькому Кельні трапилася у вівторок. Одразу ж після інциденту рятувальники витягли з-під завалів одну особу. Точна причина обвалу наразі невідома.Щоправда представники МНС припускають, що будівля архіву могла завалитися внаслідок ремонтних робіт у метро. Зазначимо, історичний архів в Кельні є одним з найбільших у всій Німеччині. У ньому зібрані документи, які охоплюють тисячолітню історію міста й історії рейнських міст. Найстаріший документ архіву датовано 922 роком.