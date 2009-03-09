Об'єднання фармацевтів

Незабаром у світі з'явиться новий фармацевтичний гігант.

Американська компанія Merck домовилася про поглинання свого конкурента-співвітчизника Schering-Plough за 41 млрд. доларів. В умовах фінансової кризи ця угода може стати однією з найбільших за весь 2009 рік.Згідно з домовленостями, акціонери Schering-Plough за кожен цінний папір отримають по 10,5 дол. і половину акції Merck. Таким чином, сума угоди перевищує середню вартість Schering-Plough на біржі більш ніж на третину. Протягом останнього тижня вартість її акцій зростала на тлі чуток про злиття із Merck або Johnson & Johnson.В свою чергу для Merck угода вигідна тим, що Schering-Plough проводить останні випробування нових препаратів, які у майбутньому можуть завоювати значну частку на ринку. Також економісти Merck підрахували, що об'єднання дозволить компаніям щороку економити близько 3,5 млрд. дол. за рахунок зниження витрат. Нова компанія збереже назву Merck, очолить її теперішній голова Merck Річард Кларк.