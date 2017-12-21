Очільник Миколаївщини прийшов запалювати ялинку з розбитим носом і синцями: відео

Одіозний голова Миколаївської ОДА Олексій Савченко прийшов на свято відкриття головної ялинки області з розбитими носом та бровою, а також з синцями під очима.

Про це пишуть Новини-N.

На запитання журналістів, звідки в очільника області сліди побиття на обличчі, у прес-службі ОДА, відповідати не захотіли.

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Місцеві ЗМІ при цьому додають, що 19 грудня Савченко повернувся до Миколаєва після двотижневої відсутності. Весь цей час він перебував у Києві.

З біографії Савченка відомо, що у свій час він інтенсивно займався єдиноборствами і навіть брав участь в змаганнях з боїв без правил. Тому, швидше за все, травми Савченко отримав або на тренуванні, або на якихось змаганнях,

– припустили журналісти.