В Одесі поліція затримала продавців, які заробили 40 мільйонів на гуманітарці на "7 кілометрі"
- В Одесі затримано трьох осіб, підозрюваних у продажі понад 50 тонн гуманітарної допомоги.
- Підозрювані перебувають під вартою зі звинуваченням у незаконному збагаченні на гуманітарній допомозі.
Зловмисники створили схему, яка допомагала їм продавати гуманітарну допомогу. Правоохоронні органи затримали трьох підозрюваних.
Про подробиці злочину повідомляє Офіс Генерального прокурора.
Що відомо про продавців гуманітарної допомоги в Одесі?
В Одесі правоохоронці знайшли продавців гуманітарки, яка мала безоплатно надходити українцям.
Слідство підозрює трьох осіб у скоєнні злочину:
- колишній митник;
- представник благодійної організації;
- спільник-іноземець;
Поліція з'ясувала, що гуманітарна допомога надходила з-за кордону через благодійні фонди. Підозрюваним вдалося продати понад 50 тонн гуманітарки, яка складалася з одягу та взуття. Зловмисники отримали 11 окремих партій, які мали безкоштовно піти людям, що потребували допомоги. Орієнтовна вартість товарів перевищує 40 мільйонів гривень
З жовтня 2025 року по квітень 2026 року гуманітарку завозили вантажівками до складів в Одесі, після чого перевозили на ринок "7 кілометр" і заробляли на ній. Також зловмисники імітували законність, підробляючи документи про нібито передачу допомоги між благодійними організаціями.
Що загрожує продавцям гуманітарки в Одесі?
Прокуратура висунула їм підозру за частиною третьою статті 201-2 Кримінального кодексу України, в якій йдеться про незаконне збагачення на гуманітарній допомозі.
Поліція знайшла під час обшуків документи та чорну бухгалтерію / фото Офіс генерального прокурора.
Під час розслідування поліція провела понад 60 обшуків. Під час них правоохоронці знайшли документи, в яких йшлося про ввезення та оформлення допомоги, чорну бухгалтерію, мобільні телефони та сам товар. Наразі підозрювані перебувають під вартою, з можливістю внесення застави.
Злочинці продали гуманітарної допомоги на 40 мільйонів гривень / фото Офіс Генерального прокурора.
