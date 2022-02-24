Путін розпочав повномасштабне вторгнення в Україну: яка ситуація в Одесі

Росія вранці 24 лютого розпочала повномасштабний наступ на Україну. В Одесі тим часом можна спостерігати великі черги. Натомість влада заспокоює: місто працює, як і раніше.

О 5 ранку одеситів розбурхали приблизно 5 вибухів. Потім стало відомим, що спрацювала повітряна оборона.

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Одеса розташовується неподалік від окупованого Криму та невизнаного Придністров'я у Молдові. Крім того, до російського Таганрога, що на кордоні з Україною, – трохи більше, ніж 700 кілометрів.

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Черги на заправках і до банкоматів

У місті з самого ранку десятки людей кинулися на заправки та до банкоматів. Також одесити вишукувалися біля аптек і магазинів. Таку ситуацію можна спостерігати майже у всіх районах Одеси.

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Десятки людей кинулися до банкоматів у Одесі: відео

Мер Труханов: Місто працює у штатному режимі

Мер Одеси Геннадій Труханов закликав жителів і гостей міста зберігати спокій. Міський голова наголосив, що "паніка позбавляє можливості критично мислити та правильно діяти в нестандартній ситуації".

Водночас він запевнив, що всі об'єкти критичної інфраструктури, транспорт, медустанови працюють у штатному режимі. Також немає проблем з електрикою, водою, газом є мобільний зв'язок і інтернет.

Як укриття для населення, крім об'єктів цивільного захисту спеціального призначення, можна використати підвали, цокольні поверхи, підземні паркінги та інше,

— зауважив Труханов.

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В Одесі створили оперативний штаб

У мерії Одеси повідомили, що ситуація в місті продовжує залишатися під контролем — всі служби працюють у режимі підвищеної готовності.

"У місті створено та працює оперативний штаб", – додали чиновники.

Водночас одеситів просять обмежити пересування містом і залишатися вдома.

Одеські школи перевели на дистанційку

У муніципальному департаменті освіти та науки розповіли, що школи Одеси працюють у режимі дистанційного навчання. Крім того, у навчальних закладах організували чергові класи та групи.

Якщо не з ким залишити дитину, за дітьми доглянуть у чергових класах і групах,

— зазначила директор департаменту Олена Буйневич.

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Під ранок 24 лютого президент Володимир Путін заявив про проведення спеціальної військової операції. Він офіційно вводить війська на територію окупованого Донбасу.

Після цього в українських містах, зокрема Києві, було чутно низку вибухів. Також відомо про обстріл аеродрому у Василькові під Києвом. Водночас горять аеропорти в Івано-Франківську та Херсоні.

З огляду на це в Україні запроваджують воєнний стан. Водночас у Генштабі ЗСУ заспокоїли українців: заявляють, що ситуація – контрольована.

Українські війська відбивають повітряний напад Росії. Сили оборони держави перебувають у повній бойовій готовності,

– наголосили у Генштабі.

Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію.