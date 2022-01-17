Ажиотаж в здании мэрии возник из-за дня рождения главы Одессы. 17 января Геннадию Труханову исполнилось 57 лет.
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Поздравление Труханова
Аппаратное совещание в Одесском горсовете началось с песен и поздравлений. В зал заседаний пришли музыканты с гитарами, которые исполнили "Одессита Мишку" в честь Труханова. Имя в песне сменили на "Гену".
Среди исполнителей заметили одесского певца Валентина Кубу. Он известен плейлистом в стиле русского шансона. Именно такая музыка звучала в Одесской мэрии во время поздравления.
Музыканты также сделали материальный подарок Геннадию Труханову. Они вручили ему кепку и шарфик, в которых именинник сразу сфотографировался.
Смотрите видео: как поздравляли Геннадия Труханова в мэрии Одессы под шансон
После музыкального номера, мэра Одессы поздравил глава местной облгосадминистрации Сергей Гриневецкий. Он подарил Труханову 3 книги:
- "Психологию влияния" Роберта Чалдини;
- "Правила успеха" Джека Кэнфилда;
- "Никогда не сдавайтесь" Уинстона Черчилля.
Дело против Геннадия Труханова
Мэра Одессы Геннадия Труханова и 15 высокопоставленных чиновников из его окружения подозревают в деле о завладении земельными участками в городе. В результате хищения земли государство понесло убытки на 689 миллионов гривен.
Городскому главе и еще 5 людям инкриминируют создание преступной организации, которая контролировала власть в Одессе. Речь идет об выдаче территорий под застройку "своим" компаниям, незаконной приватизации имущества и хищении бюджетных средств.
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Ранее суд выбрал меру пресечения Геннадию Труханову. За него внес 30 миллионов гривен залога пророссийский бизнесмен и нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Вадим Новинский.